Чоловік Олі Полякової потрапив в госпіталь в Шрі-Ланці

Поки не вщухають пристрасті навколо цікавого положення Олі Полякової, саму співачку спіткала чергова пригода. Чоловік Суперблондинки невдало покатався на скутері, тим самим пошкодивши коліно, і потрапив в місцевий госпіталь. Подробицями події Полякова поділилася в емоційному відео на своїй сторінці в Instagram:

Ми в госпіталі на Шрі-Ланці, тому що мій чоловік вирішив покататися на скутері. Вчора він катався вперше: впав, здер собі лапи. А сьогодні він зняв скутер, повинен був поїхати на поле, щоб повчитися там на ньому їздити. Але Вадик вирішив, що він дорослий хлопчик, сказав власнику транспорту, щоб той сів назад і він сам буде його везти. Як тільки він сів назад, вони успішно закрутилися, в результаті чоловік пошкодив коліно і ми в лікарні. Чоловіки, до яких пір ви будете грати в 15-літніх капітанів? Може, вже пора подорослішати.