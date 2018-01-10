Чоловік Олі Полякової потрапив в госпіталь в Шрі-Ланці
Чоловік Полякової вирішив покататися на скутері.
Поки не вщухають пристрасті навколо цікавого положення Олі Полякової, саму співачку спіткала чергова пригода. Чоловік Суперблондинки невдало покатався на скутері, тим самим пошкодивши коліно, і потрапив в місцевий госпіталь. Подробицями події Полякова поділилася в емоційному відео на своїй сторінці в Instagram:
Ми в госпіталі на Шрі-Ланці, тому що мій чоловік вирішив покататися на скутері. Вчора він катався вперше: впав, здер собі лапи. А сьогодні він зняв скутер, повинен був поїхати на поле, щоб повчитися там на ньому їздити. Але Вадик вирішив, що він дорослий хлопчик, сказав власнику транспорту, щоб той сів назад і він сам буде його везти. Як тільки він сів назад, вони успішно закрутилися, в результаті чоловік пошкодив коліно і ми в лікарні. Чоловіки, до яких пір ви будете грати в 15-літніх капітанів? Може, вже пора подорослішати.