Ріанна трагічно втратила кузена

Стало відомо, що кузен Ріанни, 21-річний Тевон Кайсин Аллейн, був застрелений на Барбадосі. Як повідомляє портал Nation News, Тевон прогулювався по вулиці Сент-Мішель близько сьомої вечора 26 грудня, коли в нього кілька разів вистрілив незнайомий чоловік. Згодом він зник у невідомому напрямку. Тевона госпіталізували, але кузен Рі помер в лікарні від отриманих поранень. Ріанна розмістила в Інстаграме пост, присвячений Тевону:

«Спочивай з миром, кузен ... не можу повірити, що ще вчора я тримала тебе на руках! Ніколи б не подумала, що це буде останній раз, коли я буду відчувати твоє тепло. Завжди буду любити тебе, дорогий".