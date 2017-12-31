Наречена принца Гаррі не може побороти шкідливі звички

Меган допомогла своєму коханому принцу Гаррі кинути палити. Сама ж вона часто гризе нігті і лається матом, з чим ніяк не може впоратися. Вона збирається закінчити з такими поганими звичками, та поки безуспішно. Лається Маркл після вживання алкоголю або через втому, а нігті гризе від хвилювання.

Нагадаємо, її весілля з принцом Гаррі відбудеться в травні наступного року. Закохані тривалий час приховували свої відносини, лише восени минулого року офіційно вийшли в світ як пара. Єлизавета II виступала проти шлюбу онука з розведеною американкою, але любов перемогла багатовікові традиції англійських монархів.