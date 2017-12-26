Екс-дружина Олександра Малініна довела дочку до спроби самогубства

Євген Гудков, чоловік сестри Ольги Зарубіної, зробив гучну заяву в ефірі програми "Насправді". Чоловік вважає, що дочка жінки Кіра ховається від матері через розбіжності.

Минулого тижня Ольга Зарубіна звернулася до редакції програми «Пусть говорят», де розповіла, що її дочка Кіра, народжена в шлюбі з Олександром Малініним, пропала і не виходить на зв'язок з матір'ю. Редактори програми на чолі з Дмитром Борисовим відшукали дівчину в неблагополучному районі Сіетла. Журналістам Кіра розповіла, що навмисно ховається від родичів і друзів.

«Я ховаюся, від друзів, від мами, від усіх. До мене складно додзвонитися, я все тримаю в собі. Зараз я розумію, як на мене вплинула зустріч з батьком, що відбулася шість років тому. Після нашої зустрічі на шоу ми більше не спілкувалися. Дуже дивне відчуття, ніби він доклав усіх зусиль, щоб не спілкуватися зі мною. Невже це так складно - говорити, бути поруч», - емоційно вимовила Кіра.

Ольга Зарубіна також звинуватила Олександра Малініна в зникненні дочки. Однак в ефірі ток-шоу Дмитра Шепелєва «Насправді» чоловік сестри Ольги Зарубіної заявив, що саме співачка довела свою дочку до спроби самогубства, а зараз відносини зруйновані остаточно, і Кіра не бажає спілкуватися з матір'ю.

«Ольга навіть не знала, що своєю поведінкою вона довела Кірку до спроби самогубства. Нам подзвонили, ми приїхали. Лікарі повідомили, що її стан залишає бажати кращого: «Ще б трохи і все». Сама Кіра говорила, що не хоче жити, а ти навіть і не знала», - звернувся до Зарубіної Гудков. В ході передачі також з'ясувалося, що співачка і колишня дружина Малініна в різні роки неодноразово залишала доньку то з друзями, то з родичами, коли їхала по роботі. Експерти в студії прийшли до висновку, що подібна поведінка могла надломити психіку підлітка. «Як таке могло статися, ви ж мати. Ця жінка весь час від усіх чогось вимагає. Робіть самі!», - закликала Зарубіну Тетяна Васильєва, яка перебувала в студії.

Екс-дружина Олександра Малініна, зрозуміло, не підтвердила, що її дочка намагалася накласти на себе руки. Ольга заявила, що у Кіри була бактеріальна інфекція, а не передозування забороненими препаратами. У фіналі ефіру в студії з'явилася мати Ольги Зарубіної - Людмила Зарубіна. Вона встала на захист екс-дружини Олександра Малініна і пообіцяла, що незабаром в цій сім'ї настане мир і спокій. Жінка пообіцяла зробити все від неї залежне.