Британський музикант Метт Белламі нарешті вирішив одружитись

Фото з Instagram Еванс

Британський музикант Метт Белламі та американська модель Елль Еванс заручилися.

Цією новиною поділилася зі світом щаслива наречена, виклавши у своєму Instagram фотографії себе та 39-річного фронтмена гурту Muse на пляжі Фіджі, а ще продемонструвала своїм симпатикам розкішну обручку.

"Збиралася здивувати всіх на Різдво, але просто не можу більше чекати... Ми дуже щасливі оголосити світові, що ми заручилися! Через кілька днів після мого дня народження, під час найромантичнішої відпустки в нашому житті чоловік моєї мрії попросив мене вийти за нього!", - написала 28-річна Елль.

"Опісля радісних сліз, шокованих хапань повітря та долі секунди невіри, звісно - я сказала ТАК! Не можу уявити наших життів нарізно. А що можу уявити, так це блискуче майбутнє, сповнене любові та світла, родини і друзів, моментів, що перетворяться на безцінні спогади, та щасливе життя", - поділилася красуня.

Як нагадує US Magazine, Метт іще ніколи не був одружений, але Елль - уже третя його наречена. Раніше він був заручений із італійським психологом Гайєю Поллоні та актрисою Кейт Хадсон. Остання в 2011-му році народила рокерові сина Бінгема, але до весілля справа так і не дійшла.

Із Еванс, колишньою Playboy Playmate, Белламі почав зустрічатися в 2015-му році.