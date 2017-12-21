Цимбалюк-Романовська могла труїти Джигарханяна небезпечними препаратами

Як стверджує юрист Євген Парфьонов, Віталіна Цимбалюк-Романовська нібито давала чоловікові, відомому артисту, сильнодіючі ліки під виглядом інсуліну.

Ось уже котрий тиждень не вщухає гучний скандал, що розгорівся навколо Армена Джигарханяна та його колишньої дружини Віталіни Цимбалюк-Романовської. Адвокат народного артиста СРСР Євген Парфьонов регулярно ділиться новими подробицями розслідування заплутаної справи. Нещодавно юрист знову заявив, що у нього є відомості, що кидають тінь на репутацію Цимбалюк-Романовської. За інформацією Парфьонова, Віталіна нібито вводила чоловікові сильнодіючі ліки. Як стверджує Джигарханян, під час обшуку у піаністки виявили ампули з препаратами, які «категорично не можна було давати» Армену Борисовичу.

«Виникає питання: чому Армен Борисович ішов у неї на поводу? Розкриваються дуже серйозні обставини: за нашими даними, вона колола йому сильнодіючі заспокійливі препарати, а він думав, що вона вводить йому тільки інсулін. І Армен Борисович перебував у такому, м'яко кажучи, не дуже нормальному стані. Не був зосереджений, не розумів, що робить і що відбувається», - заявив юрист Джигарханяна. Надалі представники зірки театру і кіно збираються відправити його одяг на експертизу. «Колола і давала йому препарати тільки Віталіна. Це приблизно такий же випадок, як з медсестрою Брежнєва, яка підсадила генсека на снодійне, і він потрапив у залежність і від ліків, і від неї», - впевнений адвокат Армена Борисовича.

Зараз, як повідомив Євген Парфьонов, стан його підопічного значно покращився. Джигарханян відновився під наглядом лікарів. Адвокат артиста повідав, що Віталіна вирішила розлучитися з чоловіком після того, як зрозуміла, що з нього більше нема чого взяти. Юрист припускає, що Цимбалюк-Романовська вела цілеспрямовану роботу з присвоєння майна відомого чоловіка. У планах з боку Джигарханяна - визнання недійсності його заповіту, оформленого на колишню дружину. Адвокат додав, що поки в розпорядженні Армена Борисовича нічого не знаходиться. Квартира, куплена артисту друзями, оформлена не на нього, але в подальшому ситуація може змінитися. У той же час представник Віталіни Цимбалюк-Романовської каже, що твердження сторони Армена Джигарханяна не відповідають дійсності. Адвокат піаністки Лариса Широкова поділилася, що її підопічній пред'явлено звинувачення у справі про втручання в приватне життя відомого артиста. «Кримінальної справи про шахрайство немає. У нас підготовлені контраргументи по всіх заявлених позиціях обвинувачення», - цитує юриста «Комсомольська правда».