Сталлоне звинувачують у згвалтуванні

Жінка, ім'я якої не розголошується, подала заяву в поліцію на актора Сильвестра Сталлоне. Артиста звинуватили в згвалтуванні тридцятирічної давності, передає TMZ. Співробітники правоохоронних органів міста Санта-Моніка, штат Каліфорнія, ще не вирішили, чи будуть вони проводити розслідування - за словами жертви, інцидент стався на початку 1990-х. Поліції належить визначити, чи законно порушувати кримінальну справу по закінченні такого тривалого терміну. Жінка заявила, що Сталлоне згвалтував її під час зустрічі в його офісі. Актор, в свою чергу, відкидає цю інформацію.

Нагадаємо, у листопаді Сталлоне звинуватили в примусі до сексу 16-річної прихильниці. За словами постраждалої, це сталося в 1986 році в Лас-Вегасі під час зйомок фільму «Щосили». Артист нібито запросив її в свій номер і за допомогою охоронця змусив дівчину займатися сексом. Сам Сталлоне від цих звинувачень відхрестився, назвавши їх сміховинною брехнею.