Дочка Анни Ковальчук вижила актрису з дому

Винуватицею виявилася дочка актриси і за сумісництвом її партнерка по знімальному майданчику 17-річна Злата. Злата зараз переживає період дорослішання і іноді, за словами Ковальчук, їй важко з дівчинкою-підлітком. Актриса стверджує, що мама дочки потрібна років до 14, а опісля повинна перетворитися в подругу. Тільки в такому випадку можна зберегти довірливі відносини.

Анна змогла налагодити контакт з дочкою, але часом навіть між ними трапляються сварки і непорозуміння. Актриса повідомила, що в такі моменти краще не нагнітати конфлікт, а просто піти з дому на пробіжку. Через півгодини вона повертається додому, а там вже панує мир і гармонія. Правда, іноді Анна все ж карає непокірну дочку позбавленням кишенькових грошей або чимось іншим. З сином, дитиною від другого шлюбу, у Ковальчук немає таких проблем. Він дивиться на маму, як на божество і ніколи під сумнів її авторитет не ставить.