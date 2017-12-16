68-річний Річард Гір готовий зробити третю спробу влаштувати особисте життя

ЗМІ вважають, що мільйонер з "Красуні" готовий зробити ще одну, третю за рахунком, спробу влаштувати особисте життя. Нагадаємо, Гір був одружений двічі: з 1991 по 1995 рік - на супермоделі Сінді Кроуфорд, і з 2002 по 2016 рік - на моделі і актрисі Кері Лоуелл ( "дівчина Бонда" Пем Бовіер в "Ліцензії на вбивство"). Нинішня обраниця актора - Алехандра Сільва, з якою Гір почав зустрічатися в 2015 році, будучи одруженим на Лоуелл. Втім, пара Гір / Лоуелл оголосила, що розлучається ще в 2013-му, і 2016-й - це просто рік, коли сторони закінчили болісне оформлення шлюборозлучного процесу. Сільва - журналістка і громадський діяч.

Свіжий знімок пари був зроблений в Мілані, де Алехандра виступала в іспанському сенаті з доповіддю про права знедолених, зокрема - бездомних. Це фото і стало грунтом для чуток: на безіменному пальці жінки помітили перстень з діамантом із золота або платини, дуже схожий на обручку, пише Daily Mail.

Як нагадує видання, раніше представник Гіра заперечував, що актор збирається одружуватися, але в той же час сторони мовчазно відмовляються коментувати хвилюючий громадськість факт появи даного перстня.