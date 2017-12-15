51-річну Холлі Беррі кинув молодий коханець

Роман тривав всього близько п'яти місяців. Після 51 дня народження в компанії американської актриси все частіше стали помічати присутність музичного продюсера Олександра Грента. Стало відомо, що новий коханий на 16 років молодший за теледіву, але така різниця у віці не стала для закоханих перешкодою. Вони виглядали дуже щасливими, а шанувальники приписували їм незабаром весілля.

Стало відомо, що в листопаді цього року пара провела спільну відпустку на острові Бора-Бора. Однак стосунки тривали недовго, і зовсім недавно журналісти повідомили про розрив закоханих. Олександр вже був помічений на світській вечірці в Лос-Анджелесі в компанії молоденької незнайомки, з якою він на одному автомобілі виїхав з заходу. Сама ж Холлі Беррі ніяк не коментує розрив з коханцем.