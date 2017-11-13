Netflix зніме серіал про династію Романових

Всепоглинаючий сервіс Netflix повідомив про високобюджетний серіал про царську династію Романових. Як пише Deadline, проект буде складатися з шести епізодів і називається "Останні царі" (The Last Czars).

Уточнюється: це - документальний серіал з включенням костюмних постановочних сцен "реконструкцій подій". Розповість він про "останнього імператора Миколу II, його сім'ю і падіння династії Романових".

Виробництво - на балансі Nutopia, продюсерської компанії Джейн Рут, екс-глави Discovery Channel і телеканалу BBC2.

Прем'єра намічена на наступний рік.

Як зазначає ресурс, ніяких подробиць ні в Nutopia, ні у Netflix поки отримати не вдалося.