Через секс-скандал з Кевіном Спейсі з фестивалю зняли фільм

З показу на кінофестивалі AFI Fest в Каліфорнії зняли картину «Всі гроші світу» на тлі секс-скандалу навколо актора Кевіна Спейсі, який виконав в ній одну з ролей, повідомляє Variety.

«Всі гроші світу» - прекрасний фільм і заслуговує почесного місця на AFI Fest. Але з огляду на звинувачення щодо одного з акторів і з поваги до потерпілих, було б недоречним брати участь в такому святі, - заявили в студії Sony Pictures.

Дата релізу стрічки не змінюється і «Всі гроші світу» вийдуть в прокат 22 грудня, хоча раніше Sony Pictures розглядала можливість відкласти прем'єру. Режисер трилера - Рідлі Скотт. Крім Спейсі у фільмі зіграли Марк Уолберг і Мішель Вільямс.

Раніше стало відомо, що Кевін почав курс реабілітації від сексуальної залежності в американській клініці. Напередодні актор з серіалу «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив Спейсі в сексуальних домаганнях. За його словами, останнє сталося ще в 1986-му році, коли йому було 14 років, а Кевіну - 26.

Дев'ять осіб, які беруть участь в зйомках серіалу «Картковий будиночок», також звинуватили відомого актора в сексуальних домаганнях. Після цього MRC і Netflix вирішили зупинити виробництво 6-го сезону до подальшого повідомлення.