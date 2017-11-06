Схудла Анна Семенович зачарувала знімком в купальнику

«Танцюю на піску від задоволення і вбираю кожен промінчик сонця», - підписала фотографію Анна Семенович. На знімку жінка позує на піщаному пляжі в яскравому фіолетовому купальнику. Анну в коментарях обсипали компліментами, багато хто помітив, що Семенович стала стрункішою. Сама співачка так висловилася в мікроблозі щодо своєї фігури: «Ніколи не була худою, завжди була в нормальному тілі, де є за що потриматися. Але це не означає, що тіло повинно бути не спортивним, спорт і правильне харчування - це мої друзі по життю».

«Яка ви класна Анна просто, немає слів», «Які стегна, які коліна, про груди і руки мовчу, просто мрія!», «Чудова фігура, просто найкраща!», «Аня, класно виглядаєш , гарного відпочинку тобі!», « Дуже гарна фігура ... І не треба бути худенькою, уявляю, як араби там облизуються», - прокоментували знімки Анни користувачі.