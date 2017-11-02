Анна Семенович пішла від нареченого, який відмовився з нею одружитися

Нещодавно стало відомо, що сексапільна актриса і співачка Анна Семенович кинула швейцарського нареченого і закрутила роман з грецьким бізнесменом на ім'я Стефанас. Однак колишній-бойфренд не захотів відпускати кохану і прилетів до Греції, щоб зустрітися з нею, але застав Анну в компанії невідомого чоловіка. За словами працівника готелю на ім'я Олексій, між кавалерами зав'язалася словесна перепалка, яка поступово переросла в бійку.

-Мені з колегами довелося їх рознімати. Анна пішла з бару в компанії пана Стефанаса, вони провели разом ще кілька днів. А другий джентльмен залишив нас на наступний ранок, - розповів журналістам співробітник готелю.

Сама Анна стверджує, що чоловіки не билися, а просто розмовляли на підвищених тонах.

-Я вирішила, що не буду витрачати свій час на чоловіка, який не готовий робити мені якісь серйозніші пропозиції, ніж просто зустрічатися. Тому я і подумала, чому б мені, будучи вільною жінкою, не погодитися на цю прекрасну подорож. Ми поплавали на човні, приїхали з подругою в готель і сиділи в ресторані, вечеряли разом з цією молодою людиною з Греції. І випадково мій вже забутий друг зі Швейцарії вирішив прилетіти до мене в Грецію. Вже не знаю, що він там собі уявив, але між чоловіками стався конфлікт. Ніякої бійки не було, - повідомила Анна.

Крім того, артистка додала, що у швейцарського залицяльника було достатньо часу, щоб визначитися, але він так і не зробив цього, тому Анна вважає себе вільною жінкою і має право вибирати, з ким спілкуватися.

Нагадаємо, у 37-річної Ганни Семенович було безліч романів, але жоден з них так і не закінчився шлюбом.