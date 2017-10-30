Настя Каменських похвалилася своїми апетитними формами

Співачка Настя Каменських опублікувала відверте відео, де вона хвалиться своїми апетитними формами в рожевому купальнику. Свій танець вона виконала під пісню групи Mozgi, - один з проектів Потапа.

Минулого тижня відомий дует виконавців Потап і Настя Каменських заявили про несподівану перерву в своїй творчості. У той час, як Олексій Потапенко вирішив поки зайнятися сольною кар'єрою, Настя опублікувала гаряче відео, де вона виглядає усміхненою і щасливою.

Фанати змогли детально розглянути всі принади її фігури, засипавши улюбленицю компліментами.

Схоже, що відеоролик є архівним, так як в тому ж самому купальнику і на пляжі Каменських робила кілька фотографій ще у вересні.

Але зірка естради вже не перший раз публікує такі відверті відео. Місяць тому, коли у Насті Каменських стало 2 мільйони передплатників в Instagram, вона вирішила опублікувати "святкове" спокусливе відео.