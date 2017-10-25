Пишнотіла британська співачка на очах у публіки провалилась під сцену (відео)

Неприємний казус стався у прямому ефірі на телеканалі ВВС. Джемма Коллінз - британська поп-виконавиця і телеведуча - вийшла на сцену, щоб оголосити переможця в номінації "Кращий ТВ-шоу". Пишнотіла артистка зробила пірует і несподівано зникла. Виявилося, Джемма провалилася у відкритий люк, через який учасники фестивалю піднімалися на сцену. Падіння співачки не на жарт перелякало шанувальників, однак Джемма повідомила журналістам, що з нею все в порядку і вона не постраждала. Правда, пізніше жінка сказала, що збирається подавати в суд на організаторів фестивалю, які навіть не вибачилися перед нею за те, що сталося. Відеозапис інциденту миттєво потрапив у мережу. Ролик швидко набрав сотні тисяч переглядів.