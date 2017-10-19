Настя Каменських вагітна?

Шанувальники 30-річної співачки Насті Каменських ламають голову над тим, чи не вагітна вона. Привід для того, щоб так думати, дала сама українська виконавиця. Вона опублікувала в своєму інстаграме фото, на якому позує у вільному одязі, поклавши руку на живіт. «Ти вагітна?» - безпосередньо запитав один з передплатників зірки. Та, втім, поки ніяк не коментує цей галас.

Про особисте життя Каменських журналістам відомо небагато. Втім, відомо, що дівчина любить активний відпочинок, хоча іноді це шкодить здоров'ю. Так, в минулому році співачка зламала ногу, стрибаючи з парашутом, причому їй навіть знадобилася операція. На щастя, учасниця дуету «Потап і Настя» швидко поправилася.