Зірка «Вороніних» Юлія Куварзіна розповіла, як скинула 22 кілограми

За словами 40-річної Юлії Куварзіної, ключем до позбавлення від зайвої ваги були рекомендації відомого дієтолога Маргарити Корольової, які актрисі довелося суворо виконувати. «Маргарита склала мені програму харчування, вклала в мене силу духу і віру в себе», - розповідає Куварзіна.

«Виключила цукор, борошно, тобто всі ті продукти, які якщо навіть не худниш, їсти не потрібно», - зазначила Юлія. Крім того, в харчуванні вона перейшла на так званий питний режим, про який раніше, за її ж зізнанням, не чула. Іноді актриса дає слабину - може дозволити собі тістечко. Але таке трапляється нечасто.

Через свою минулу комплекцію чарівна Юлія Куварзіна часто поставала на екрані в образах кумедних товстунок. Тепер в питанні зйомок і образів у схудлої Юлї з'явилися невеликі складнощі. «У якийсь момент, коли я сильно охляла, мені стало складно грати сільську продавщицю. І тоді я стала підкладати собі різні речі під одяг, створювати всякі потовщення, і мені відразу стало легше. Я знайшла зерно образу, яке впустила, і все знову стало добре!», - поділилася Куварзіна.