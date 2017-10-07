Меган Фокс пояснила, чому одягає сина в сукні

Напередодні Меган Фокс в черговий раз дала привід для розмов, потрапивши в об'єктив папараці разом з сім'єю. Актриса з чоловіком Брайаном Остіном Гріном і синами була відображена на прогулянці в Лос-Анджелесі. Старший син зоряної пари, Ноа, знову був одягнений у дівоче плаття, на цей раз на хлопчику був наряд принцеси Ельзи з мультфільму «Холодне серце». Критику на свою адресу в зв'язку з цим Меган Фокс не приймає.

«Я виросла в суворій релігійній сім'ї, де були обмеження, і тепер сама не бажаю заважати своїм дітям самовиражатися. У нашому будинку немає ніяких правил, і якщо Ноа так хоче, ми його підтримаємо», - сказала вона. Грін повністю згоден з дружиною.

«Якщо дитина хоче одягти сукню, заради бога, мені все одно, який вибір він зробить - на користь сукні, окулярів для плавання або взагалі домашніх капців. Це його особиста справа, не я вирішую, що йому надіти», - сказав актор, додавши, що Ноа зараз в тому віці, який ідеально підходить для «забав». «Якщо Ноа так хоче, то нехай робить. Це його життя і його одяг, а не моє», - зазначив Брайан Остін Грін.

Нагадаємо, що у подружжя троє синів: 4-річний Ноа, 3-річний Бодхі і однорічний Джорні. У недавньому інтерв'ю актор зізнався, що мріє ще про одну дитину: Грін хоче, щоб Меган в найближчому майбутньому народила йому дочку.