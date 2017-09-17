Воля і Харламов зняли гей-пародію на Бузову

Павло Воля і Гарік Харламов знялися в кліпі, в якому виконали кілька відомих пісень співачки. У відео коміки постали в образі геїв. Тексти пісень Ольги Бузової вони також змінили у відповідності з тематикою.

Сама Бузова була присутня на зйомках передачі, в якій показали цей ролик. Вона багато сміялася і закривала обличчя руками, як і багато інших глядачів, які нестримно реготали і мало не падали зі стільців.

Пізніше співачка виклала пародію у себе в Instagram і написала: «Мені завжди було приємно надихати резидентів мого улюбленого" Камеді Клаб", я не раз приходила до хлопців. На презентації нового сезону хлопці влаштували щось неймовірне! Я давно так не сміялася!».