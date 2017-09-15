Евеліна Бльоданс розлучилася з Олександром Сьоміним

Під час зйомок останнього випуску шоу "Прямий ефір" актриса Евеліна Бльоданс зізналася, що ще рік тому розлучилася зі своїм чоловіком - продюсером і режисером Олександром Сьоміним.

Актриса повідомила, що вони укладали шлюбний договір, тому зараз вони з Олександром намагаються залагодити питання, пов'язані з розділом спільно нажитого майна.

До речі, колишній чоловік натякнув, що не збирається поступатися Евеліні і має намір боротися до переможного кінця. Бльоданс довгий час приховувала від шанувальників своє розлучення і на сторінці в соціальній мережі Інстаграм продовжувала публікувати спільні фотографії з чоловіком, зображуючи сімейну ідилію. Тим часом Сьомін після розірвання шлюбу сильно схуд і вже знайшов нове кохання.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс і Олександр Сьомін одружилися в 2010 році. Незабаром у них народився син Семен. Ще під час вагітності Евеліни лікарі повідомили подружжю, що у них народиться дитина з синдромом Дауна, проте вони не захотіли переривати вагітність і зробили все, щоб їх син не відрізнявся від інших дітей.