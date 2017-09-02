Валерія потрапила в психлікарню

У кліпі героїня Валерії переживає трагедію відносин і в результаті виявляється в психіатричній лікарні.

Хронологія подій в кліпі навмисно не дотримана, тому можна припустити, що красиві романтичні кадри з першої частини кліпу - спогади або гра уяви хворої героїні.

Творіння Валерії отримало високу оцінку у користувачів і безліч похвали. «Кліп тягне на короткометражне кіно, трилер з несподіваним поворотом. Хочеться переглядати, особливо крута сцена в психлікарні», «Гарна робота, видно, що майстер всім керує», «Прикольний кліп, музика хороша, психлікарня рулить», - висловилися користувачі.