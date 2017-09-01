Брітні Спірс показала себе без макіяжу

Співачка сфотографувалася у себе в дворі з неукладеним волоссям, без тонального крему та іншого «маскування». Обсипалася туш під очима - єдине, що є на обличчі Брітні з «ненатурального».

Відверті фотографії Брітні викликали бурхливу реакцію користувачів. Варто відзначити, що більшість з них похвалили співачку і нагородили її компліментами.

«Тобі не потрібен макіяж, ти і без нього красива», «Приємно бачити природну красу. Добре, що ти показала ці знімки», «Ти тільки що надихнула мільйони дівчат бути природними!», «Ти прекрасна! Будь собою!», «Я ціную тебе справжню, ти прекрасна!», «Ти гарненька без макіяжу, Брітні», «Мені, чесно, подобається, як ти виглядаєш», - безліч подібних коментарів можна зустріти під фото зірки.

Знайшлися й ті, хто поспішив зробити Брітні зауваження: «Бріт, я тебе люблю, але тобі треба більше доглядати за особою», «Жах!!! У мене мама старша на 10 років, а виглядає молодшою без всяких підтяжок на відміну від тебе». Однак таких коментарів набагато менше.