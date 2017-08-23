Подруга розповіла про жахливі останні дні Глаголєвої

Офіційною причиною смерті актриси і режисера Віри Глаголєвої стала онкологія. І зараз спливають все нові подробиці страшного захворювання. Кажуть, рак шлунка у Глаголєвої виявили ще десять років тому. Але тоді їй успішно зробили операцію в Німеччині, і на роки вона забула про хворобу.

В результаті ніхто з колег навіть не знав, що Віра тяжко хвора. Адже навіть, коли навесні слух все ж просочився, вона відрізала журналістам: "Це маячня. Я жива і здорова!" А її старша дочка Анна Нахапетова до останнього заперечувала факт онкології матері: "Немає проблем зі здоров'ям ніяких. Я не знаю, хто говорить про її погане самопочуття. У неї зараз тільки закінчилися зйомки, буде монтувати проект".

"Та ось тільки що, в червні, з нею спілкувалися на вечірці, - цитує шоковану телеведучу Тетяну Вєдєнєєву Sobesednik. - Віра багато сміялася, фотографувалася з усіма. Пам'ятаю, вся в білому одязі була. Ми навіть не підозрювали про хворобу. Це велика мужність! Ххтось стогне і просить допомоги, а хтось приховує свої болячки і переживає це на самоті".

А ось що розповіла найближча подруга Глаголєвої: "Мені подзвонили і сказали: приїжджай. Я поїхала. Вірі було погано. Зібрала їй валізу. Кирило - її чоловік - вже купив квитки і замовив лікарню в Німеччині. Вона всі ці роки там спостерігалася. Я посадила їх в машину і сказала: "Вірочка, вірю!" Вона подивилася на мене своїми якимись сумно-сильними очима і сказала: "Я ж Віра, значить, все буде добре!"

Нагадаємо, що Глаголєва приїхала з чоловіком і дочкою в клініку в Баден-Баден для консультації, увійшла в лікувальний заклад на своїх ногах, що не властиво смертельно хворим людям. Буквально за кілька годин до смерті вона розмовляла з друзями - і нічого не віщувало біди.

А ще в липні Віра хвацько витанцьовувала на весіллі у дочки, була сповнена творчих планів, збиралася відвідати кілька кінофестивалів за кордоном, планувала написати новий сценарій казки. Незабаром вона повинна була закінчити зйомки свого фільму і тому працювала по 12 годин.