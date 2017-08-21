Мадонна вперше показала фото з усіма своїми дітьми

16 серпня Мадонні виповнилося 59 років. Свій день народження співачка святкувала протягом двох днів в місті Лечче на італійському півострові Салентина. Привітати Мадонну приїхали всі шестеро її дітей, як біологічні, так і прийомні: 20-річна Лурдес, 17-річний Рокко, 11-річні Девід і Мерсі і 4-річні близнята Стелла і Естер.

Вчора співачка вперше поділилася в Instagram сімейної фотографією, на якій відображені відразу все її діти. Знімок був зроблений під час костюмованої вечірки і зібрав в соцмережі більше 238 тисяч лайків.

Нагадаємо, що свою першу дочку Лурдес Мадонна народила від кубинського фітнес-тренера Карлоса Леона. Син Рокко з'явився на світ в шлюбі співачки з режисером Гаєм Річі. Незадовго до розлучення співачка і режисер усиновили хлопчика з Малаві Девіда Банду. Малавійську дівчинку Мерсі Мадонна взяла на виховання в 2009 році. Близнята Стелла і Естер в її родині з'явилися в лютому 2017 го. Як і попередні прийомні діти співачки, дівчатка народилися в Малаві.