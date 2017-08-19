Леонардо Ді Капріо і Кейт Уінслет застукали на відпочинку

У Мережу потрапили фотографії Леонардо Ді Капріо і його колеги Кейт Уінслет, які разом відпочивають біля басейну вілли Лео в Сен-Тропе. 42-річний Ді Капріо розгулював в одних шортах, не соромлячись того, що трохи вийшов з форми. Його 41-річна подруга Уінслет також не приховувала великі форми в помаранчевому бікіні, злегка прикритому легкою білою сорочкою.

Актори відпочивають на віллі Леонардо в Сен-Тропе, Франція

Актори виглядали спокійними і розслабленими. Відомий любитель моделей ДіКапріо мило обнімав свою бойову подругу за плечі. Багато шанувальників акторів мріють про їхній роман з часів зйомок в одному з найвідоміших фільмів в світі. Однак спільний відпочинок Леонардо і Кейт був, скоріше, дружнім проведенням часу. До того ж, Кейт Уінслет з 2012 року заміжня за мільйонером Недом Рокнролл.