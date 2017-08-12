Нові подробиці зближення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі

Нещодавно американські таблоїди повідомили, що Анджеліна і Бред призупинили шлюборозлучний процес, який триває з минулого року. Здається, за цей час актори встигли розкрити всі причини важкого розриву: зради один одному, алкоголізм Бреда, панічні атаки Анджеліни і жорстоке поводження з дітьми. Однак в останні кілька місяців вони уклали перемир'я: Пітт позбувся залежності і став багато часу проводити з дітьми, а Анджеліна задумалася, чи дійсно вона хоче розірвання шлюбу.

«Справа про їхнє розлучення дійсно стоїть на місці. Поки вони чекають, що буде далі. Розлучення дається їм дуже нелегко, тому вони хочуть до кінця бути впевненими в тому, що чинять правильно. Дуже багато що змінилося з того моменту, як Анджеліна подала на розлучення: Бред самовдосконалюється, і вона вірить, що все може змінитися в кращу сторону», - повідомляють інсайдери.

Самі актори поки не коментують чутки, однак цілком можливо, що скоро вони виступлять з офіційною заявою.