На Брітні Спірс напали під час її концерту

У середу, 9 серпня, під час виступу співачки на сцену піднявся чоловік із залу. В той момент Брітні виконувала пісню «Crazy». Непроханого гостя швидко помітили танцюристи і охорона співачки, в той час як сама Брітні продовжувала програму і весело спілкувалася з публікою. Незабаром по реакції залу Брітні Спірс зрозуміла, що щось відбувається, і не на жарт злякалася. "Що відбувається? Він озброєний?»- сказала Брітні у включений мікрофон і поспішила піти зі сцени.

В результаті шоу призупинили. Чоловіка скрутили прямо на сцені, а потім повели. У той же вечір його заарештували і помістили в ізолятор. Порушником виявився 37-річний американець, який вже неодноразово зривав концерти знаменитостей подібним чином.