Олександр Буйнов розповів про хвороби Алли Пугачової

10 серпня в Москві відбулися похорони композитора Павла Слободкіна, засновника ВІА «Веселые ребята». Попрощатися з музикантом прийшли його рідні, близькі та колеги. Чоловіка відспівали в Троїцькій церкві і поховали на Кунцевському кладовищі.

Буйнов передав родині Слободкіна лист від Примадонни, яка колись починала кар'єру в його ансамблі. Покійного композитора називали «хрещеним батьком» Алли Борисівни. Завдяки спільній роботі з ним Пугачова свого часу отримала Гран-прі міжнародного фестивалю «Золотий Орфей» в Болгарії. За словами Буйнова, артистка продовжувала підтримувати хороші відносини з Слободкіним. Однак Алла Борисівна не змогла приїхати на похорон старого друга через проблеми зі здоров'ям.

«Вони спілкувалися. Алла мене попросила передати близьким Слободкіна співчуття і покласти вінок на могилу Павла Яковича від її імені. Алла не змогла сама приїхати, тому що погано себе почуває. Реально погано. Це не відмовка. Я про це знаю прекрасно. Тим більше, про здоров'я не прийнято жартувати», - зазначив Олександр Буйнов.

«У нас завдяки Слободкіну був демократичний ансамбль. Хоча нам хотілося грати рок, джаз. Слободкін нам нічого не забороняв, але акуратно направляв в правильну сторону. Ми тоді були молодими, не розуміли всю складність його адміністративної роботи», - поділився виконавець.

Павло Слободкін відкрив безліч нових імен у вітчизняному шоу-бізнесі. У 70-х роках чоловік особисто просував майбутній хіт Алли Пугачової, з яким вона поїхала до Болгарії, в кабінетах чиновників. «Він зробив не тільки геніальне аранжування знаменитого «Арлекіно», а й зумів відстояти цю пісню у високих кабінетах, переконати», - розповів Буйнов «Комсомольській правді».

Нагадаємо, 72-річний композитор і продюсер пішов з життя 8 серпня. За деякими даними, останніми роками Павло Слободкін боровся з онкологічним захворюванням. Алла Пугачова присвятила другові й колезі пост в «Інстаграме», в якому попрощалася з ним і подякувала за спільну роботу. Алла Пугачова попросила вибачення у померлого друга.

«Дорогий наш Паша! Шкода, що ти покидаєш нас і цей тлінний світ. Знай, що та частина мого життя, пов'язана з тобою, освітлена нашою молодістю, прагненням до мети, часом здавалася недосяжною, щастям успіху і гіркотою невдач, залишиться зі мною до кінця днів моїх... » - написала Примадонна в мікроблозі.