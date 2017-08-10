Майно «танцюючого мільйонера» заарештували за борги

Як повідомляють західні ЗМІ, загальний борг «танцюючого мільйонера» становить близько 10 мільйонів євро, але виплачувати цю суму він не поспішав. За рішенням суду під арешт потрапили вілли і яхти, де Джанлука ВАК нерідко знімає свої запальні танці. При цьому у власності у нього залишилася ще нерухомість, тому бідним його назвати точно не можна. Також арештовані акції, якими він володіє. Нагадаємо, сім'я інстаграм-зірки має компанію з виробництва упаковок для чаю, косметики, ліків і кави. При цьому, за чутками, сам «танцюючий мільйонер» не приймає ніякої участі у веденні бізнесу. Він заробляє на вечірках в ролі діджея і на рекламних проектах.

Нагадаємо, на початку літа Джанлука розлучився зі своєю коханою - моделлю Джорджиєю Габріелле. Саме танці з нею на яхті і зробили його популярним. Тепер же танцюрист викладає відеоролики, де танцює один.