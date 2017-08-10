ЗМІ: Анджеліна Джолі та Бред Пітт вже не хочуть оформляти розлучення

У вересні минулого року пара роз'їхалася, приводом для чого стало те, що Бред Пітт підвищив голос на сина. Надалі сам актор зізнався, що під час життя з Джолі зловживав спиртним. Навесні цього року Пітт, за його словами, зумів побороти згубну пристрасть. Можливо, саме цей факт дозволив парі відновити дружні стосунки. Так чи інакше, з моменту подачі Джолі заяви про розлучення, ніхто з подружжя не вжив ніяких дій до того, щоб завершити цю процедуру. Тепер же джерела в оточенні артистів розповіли пресі, що актори вже і не планують розлучатися. Одне з джерел зазначає, що Джолі не втратила своїх почуттів до чоловіка, а інший стверджує, що актриса готова прийняти Пітта назад в сім'ю. Нагадаємо, роман між акторами зав'язався на зйомках картини «Містер і місіс Сміт», що вийшла в 2005 році. У пари шестеро дітей - троє своїх і троє прийомних.