Крістен Стюарт більше не лесбіянка

Днями американська актриса Крістен Стюарт, відома за головною роллю в сазі «Сутінки», дала інтерв'ю для вересневого випуску Harper's Bazaar. Ще недавно ця знаменита на весь світ актриса з нетиповою голлівудською зовнішністю голосно заявляла про свою нетрадиційну орієнтацію. Вона впевнено говорила, про те, що це не данина моді.

«Я завжди була такою. Я не приховую свою орієнтацію, я справжня», - цитував слова Крістен Стюарт жіночий журнал Elle в минулому році.

Цього разу на прикладі смаженого сиру Крістен пояснила, чому вона більше не лесбіянка. «Деякі люди люблять смажений сир і готові їсти його до кінця життя. Але я хочу спробувати все. Ось я спробувала смажений сир - кльово! А є що-небудь ще?», - метафорично висловилась Стюарт. І остаточно заявила, що знову відкрита для відносин з чоловіками.

Нагадаємо, Крістен Стюарт зустрічалася зі своїм колегою по «Сутінках» Робертом Паттінсоном. Однак пара не відбулася. Після цього Крістен зацікавилася дівчатами. Відомо про її зв'язки з Алісією Каргайл, Стефані Соколинською, співачкою St. Vincent. Останнім часом пасією Стюарт була модель Стелла Максвелл.