Помер міністр магії з Гаррі Поттера

У Великобританії помер актор Роберт Харді, який зіграв одну з другорядних ролей у фільмах про Гаррі Поттера. 91-річний артист пішов з життя в будинку для літніх людей для акторів. Як наголошується в повідомленні родичів Харді, в кіно, театрі та на телебаченні він пропрацював понад 70 років. У серії відомих фільмів про юного чарівника Харді грав міністра магії Корнеліуса Фаджа. У більш молоді роки актор зіграв роль Вінстона Черчілля в багатосерійній драмі про знаменитого політика. Артист двічі був одружений, у нього залишилося троє дітей.