Анжеліка Варум забороняє дочці виходити заміж

Незважаючи на те, що Варум знайома з обранцем спадкоємиці, вона не схвалює їх весілля.

17-річна дочка Анжеліки Варум і Леоніда Агутіна Ліза живе і вчиться в США. Близько двох років дівчина зустрічається з музикантом, лідером місцевої рок-групи Марком. У соціальних мережах молоду людину вже охрестили зятем відомої співачки, проте вона вважає за краще не квапити події. На думку зірки естради її спадкоємиці необхідно спочатку вивчитися, а вже потім будувати сімейне життя.

«Сподіваюся, дочка заміж виходити не збирається. Якщо я чогось не знаю, підкажіть. Але мені здається, що створення сім'ї - це питання для дорослих. Спочатку потрібно відбутися як особистість в професії, а вже потім думати про весілля. Потрібно визначитися і в тому, хто тобі підходить для життя. У 18 років, я боюся, такий вибір зробити неможливо», - зазначила Анжеліка.

Як вважає співачка, Ліза поки занадто молода і багато рішень приймає емоційно. Спадкоємиця Агутіна і Варум також захоплюється музикою і пише пісні. Тато і мама подарували дівчині потужний підсилювач і гітару, щоб вона могла займатися творчістю.

«Зараз у неї занадто багато гормонів і енергії. Тому зрозуміти, хто їй потрібен по життю, вона не в силах», - зазначила артистка.

Незважаючи на те, що Анжеліка виступає проти швидкого весілля дочки, вона схвалює її вибір. Саме мама порадила Лізі звернути увагу на цю молоду людину після одного з концертів. Незабаром у дівчини зав'язався з ним роман. У травні цього року Варум докладно розповіла про Марка багатотисячній аудиторії передплатників після того, як хлопця засудили за зовнішній вигляд.

"Йому 21 рік. Його батько і мама народилися і виросли на Кубі. Марк народився в Америці. Він приголомшливий музикант, без шкідливих звичок. Напрямок, який він «сповідує», називається концептуальний рок. За його плечима кілька професійних альбомів, - розповіла Варум. - Марк - лідер групи, віртуозний барабанщик, чудовий співак і дуже тонкий, делікатний чоловік. З кармічних збігів: його маму теж звуть Марія і ми обидві народилися в травні місяці, а Марк, як і мій чоловік, народився в липні», - ділилася зірка.

Шлюб Варум і Агутіна багато хто вважає ідеальним. Нещодавно вони відзначили двадцятиріччя спільного життя. «Чесно кажучи, мало уявляю поруч з собою людину, яка б могла мене терпіти з усіма чудесами так, як це робить Льоня», - зазначила Анжеліка в інтерв'ю «Співбесідникові».

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