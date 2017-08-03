Кореспондентам вдалося сфотографувати обличчя сина Ксенії Собчак

Молоді батьки спочатку приховували ім'я спадкоємця, але напередодні нового року Максим повідомив шанувальникам, що хлопчика назвали Платон, а ось обличчя дитини зірки не показали досі. В Інстаграм Собчак і Віторгана можна побачити рідкісні фотографії дитини, але на всіх знімках він стоїть до камери спиною.

Перше фото Собчак з сином

Однак нещодавно журналістам одного відомого видання все ж вдалося сфотографувати малюка під час відпочинку в Юрмалі. Поки Собчак каталася на велосипеді, залишивши сина на няню, кореспондент встиг зробити кадр, на якому видно обличчя Платона, лежачого в модному триколісному візку з яскравою іграшкою в руках.

Няня гуляє з Платоном

Як пише uznayvse.ru, зараз вільні від роботи дні Ксенія Собчак проводить в Юрмалі, в гостях у свекра Еммануїла Віторгана. Світська левиця активно займається спортом, щоб скинути зайві кілограми.