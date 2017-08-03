Кореспондентам вдалося сфотографувати обличчя сина Ксенії Собчак
18 листопада минулого року Ксенія Собчак народила своєму чоловікові Максиму Віторгану сина.
Молоді батьки спочатку приховували ім'я спадкоємця, але напередодні нового року Максим повідомив шанувальникам, що хлопчика назвали Платон, а ось обличчя дитини зірки не показали досі. В Інстаграм Собчак і Віторгана можна побачити рідкісні фотографії дитини, але на всіх знімках він стоїть до камери спиною.
Перше фото Собчак з сином
Однак нещодавно журналістам одного відомого видання все ж вдалося сфотографувати малюка під час відпочинку в Юрмалі. Поки Собчак каталася на велосипеді, залишивши сина на няню, кореспондент встиг зробити кадр, на якому видно обличчя Платона, лежачого в модному триколісному візку з яскравою іграшкою в руках.
Няня гуляє з Платоном
Як пише uznayvse.ru, зараз вільні від роботи дні Ксенія Собчак проводить в Юрмалі, в гостях у свекра Еммануїла Віторгана. Світська левиця активно займається спортом, щоб скинути зайві кілограми.