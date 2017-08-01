Лоліту в прозорому трико зробили героїнею фотожаб

Співачка, яка роздяглася під час виступу на фестивалі «Спека», спровокувала появу великої кількості мемів.

Джерело: Відомості

Днями в Баку завершився черговий фестиваль «Спека», на якому виступило багато зірок російського шоу-бізнесу. Однією з головних героїнь закриття грандіозного заходу стала 53-річна Лоліта Мілявська. Співачка вийшла на сцену в рамках творчого вечора Григорія Лепса.

Артистка вразила громадськість, виконуючи пісню «Титанік». У кульмінаційний момент виступу знаменитість раптово скинула з себе простору накидку, залишившись в «голому» комбінезоні, декорованому етнічними візерунками. 

Багато користувачів соціальних мереж були вражені номером Лоліти. Вони активно обговорювали наряд артистки, який не приховував "достоїнств" її фігури, і робили меми, присвячені виходу зірки на сцену. Так, комусь співачка в комбінезоні нагадує персонажа мультфільму «Моана». Інші вирішили, що Лоліта скопіювала стиль королеви R'n'B Бейонсе. Треті згадали знаменитий роман Набокова.

 

 

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