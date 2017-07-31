Олега Яковлєва з "Иванушек" до цього часу не можуть поховати

Як виявилося, прах колишнього учасника групи «Іванушки» Олега Яковлєва, який помер в кінці минулого місяця, до сих пір не можуть поховати. Вдова артиста розповіла, з чим це пов'язано. Олександра Куцевол зазначає, що близькі покійного співака протягом місяця домагаються того, щоб він був похований на Ваганьковському кладовищі в Москві, проте воно є закритим. Щоб поховати Яковлєва там, потрібно отримати дозвіл від міської влади. Обраниця артиста висловила надію, що його колеги допоможуть їй домогтися дозволу. За словами Куцевол, раніше клопотання уряду Москви подавали народні та заслужені артисти, але безуспішно. Вдова Яковлєва зізналася, що до сих пір не може його поховати.

Як повідомляє uznayvse.ru, Олег Яковлєв помер в лікарні 29 червня. Причиною смерті стала важка пневмонія. Лікарі виявилися безсилі - артист помер у віці 47 років.