Актор фільму «Брат 2» Олексій Гришин потрапив у страшну аварію

Журналісти повідомляють про те, що 43-річний актор театру і кіно Олексій Гришин потрапив в аварію в Пушкінському районі Московської області. Інцидент стався на п'ятому кілометрі автодороги, в безпосередній близькості від села Лугова.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в ЗМІ, Гришин та його друг влаштували гонки за містом. Чоловіки разом їхали на квадроциклі, коли транспортний засіб раптово перекинувся, викинувши їх на узбіччя.

За даними кореспондентів, актор отримав велику кількість пошкоджень, в тому числі перелом ключиці і велику кількість ударів. Як повідомили ЗМІ, через якийсь час після госпіталізації медичні фахівці відпустили артиста додому, призначивши йому амбулаторне лікування. Другові Гришина пощастило менше. Лікарям не вдалося врятувати життя чоловіка, який перебував за кермом квадроцикла.

Олексій Гришин широко відомий завдяки ряду епізодичних ролей, а також участі в театральних постановках

Олексій Гришин народився 24 липня 1974 року. Після закінчення Школи-студії МХАТ актор почав роботу в знаменитій «Табакерці». Гришин брав участь в таких спектаклях, як «Ще Ван Гог?», «Матроська тиша», «Вечеря», «Ідіот» і «Солдатики». Крім того, чоловік активно знімається в кіно і серіалах. В основному Гришин задіяний в епізодичних ролях. Актор брав участь в роботі над такими проектами, як «Марш Турецького 4», «Вісімдесяті», «Мафія: Гра на виживання», «З Новим роком, мами!», «Глянець», «Єсенін», «Слідство ведуть ЗнаТоКи. Пуд золота», «Конвалія срібляста».

Мабуть, найвідоміша роль Олексія Гришина - це епізод у картині «Брат 2». У фіналі стрічки Данило Багров і врятована їм Мерилін повертаються з Америки до Росії. Вони подорожують літаком і звертаються до бортпровідника, якого і зіграв Гришин. «Хлопчик, ти не зрозумів. Горілочки нам принеси, ми додому летимо», - ця фраза персонажа подруги головного героя миттєво стала однією з найбільш цитованих серед шанувальників творчості Олексія Балабанова.

На даний момент співробітники правоохоронних органів проводять перевірку за фактом події ДТП.