Аллу Пугачову обізвали «старою Барбі» за невдалу рожеву сукню

У музичному фестивалі, що проходив з 27 по 30 липня в Баку, взяли участь і російські виконавці. На сцену вийшли Ольга Бузова, Сергій Лазарєв, Глюкоза, Григорій Лепс та інші зірки естради. Серед запрошених була і Алла Пугачова.

За вже сформованою традицією гості заходу і користувачі Мережі відзначили не тільки виступи зірок, але і їх вбрання. Образ Примадонни був майже одноголосно розкритикований. Алла Борисівна з'явилася на фестивалі в довгій рожевій сукні, прикрашеній численними рюшами і бантами. Але це вбрання не освіжив її і не зробив молодшою, а навпаки - додав віку і зайві кілограми.

Користувачі Мережі назвали цю сукню «старим нарядом Барбі», «сукнею для дитячого ранку», «найжахливішим» і відзначили, що воно абсолютно не прикрашає Пугачову.

Як повідомляє uznayvse.ru, після концерту Пугачовій стало погано. У зірки піднявся тиск через занадто спекотну погоду.