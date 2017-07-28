Бейонсе і Jay-Z найняли армію няньок для своїх близнюків

Два місяці тому R'n'B діва Beyonce народила близнюків, і турбот у зоряної пари, м'яко кажучи, додалося. Але, здається, музиканти не планують сильно випадати з робочого графіка, рівно як і обділяти своїх крихіток турботою. Днями стало відомо, що зіркові батьки найняли собі помічників - цілих шість няньок. Вартість послуг однієї няні обійдеться Jay-Z і Бейонсе в 100 тисяч доларів на рік. За словами Бейонсе, близнюки засипають в різний час і вимагають дуже багато уваги, тому вона вирішила найняти кожному малюку по три няні з восьмигодинним робочим днем ​​і позмінним графіком. Крім того, у старшої дочки Бейонсе, п'ятирічної Блю Айві, також є дві няні.