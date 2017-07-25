Син Сінді Кроуфорд претендує на звання нового секс-символа Голлівуду

Синові Сінді Кроуфорд Преслі Герберу виповнилося 18 років, і, здається, його модельна кар'єра ще стрімкіше пішла в гору. Нещодавно він взяв участь в показі Balmain, а також знявся у проморолику до виходу нової колекції, де його напарницею стала модель Саша Лусс. А за останні два дні на Преслі підписалося 50 тисяч чоловік - все через фотографії з голим торсом, на якій він дуже схожий на свого батька, манекенника Ренді Гербера.

​Тепер в мережі обговорюють цього юного красеня, який успадкував від мами і батька неймовірну красу і чарівність. Від Сінді Преслі дісталася знаменита родимка і пронизливий погляд, а від Ренді - точені вилиці і атлетична статура. Очевидно, всі дівчата планети мріють познайомитися з Гербером-молодшим.

Схоже, зовсім скоро Преслі і його сестра Кайя, яка в свої 15 років робить запаморочливу кар'єру, стануть найбільш обговорюваними юними моделями сучасності, зсунувши з п'єдесталу сестер Хадід.