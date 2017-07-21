Відома сваха Роза Сябітова оголосила про пошук нового чоловіка

55-річна сваха і телеведуча Роза Сябітова оголосила, що шукає собі нового супутника життя. У своєму Інстаграм співведуча програми «Давай одружимося» повідомила, що зніметься в передачі не в якості свахи, а в якості героїні. Роза Сябітова заявила, що готова до нових відносин і запропонувала чоловікам поборотися за її серце на програмі. Скористатися, так би мовити, службовим становищем Роза вирішила після того, як втратила надію самостійно знайти собі чоловіка.

Раніше знаменита сваха вже двічі була заміжня. Від першого шлюбу у неї є двоє дорослих дітей. З другим чоловіком вона познайомилася на зйомках «Давай одружимося», однак шлюб був не довгим: чоловік піднімав руку на Сябітову і зраджував.

Тепер же Розі потрібен той, хто розділить з нею не тільки життя і побут, але і допоможе побудувати будинок. Це її обов'язкова умова для нареченого. Інтернет-користувачі висміяли сваху, назвавши її меркантильною і запропонували знайти для будівництва виконроба, а не чоловіка.

Як інформує uznayvse.ru, деякі передплатники телеведучої засумнівалися і в її професіоналізмі. Адже якщо вона собі не може знайти гідного чоловіка, то що говорити про інших людей. Чи зможе Сябітова побудувати відносини з кимось із героїв програми - дізнаємося в найближчих випусках передачі.