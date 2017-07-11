Дмитро Нагієв відростив довгу бороду

50-річний телеведучий шокував передплатників сивою довгою бородою і густими вусами, адже раніше Дмитро Нагієв ніколи не наважувався на таку кардинальну зміну іміджу. Шанувальники вже настільки звикли бачити його поголеним налисо і з триденною щетиною, що інший образ шоумена сприймається важко.

Думки шанувальників Нагієва з приводу нового способу розійшлися: комусь подобається, а хтось вважає за краще не бачити «старечу» бороду. Зате передплатники зійшлися в одному: всі впевнені, що це перевтілення для нової ролі, і в житті їх кумир залишиться таким же, як і раніше.

Як повідомляє uznayvse.ru, Нагієв на відміну від своїх колег з шоу-бізнесу не часто публікує в Інстаграм фотографії. Ведучий довгий час не хотів там реєструватися, поки одного разу не програв суперечку своєму синові Кирилу. Батько і син посперечалися, що якщо публікація Кирила набере мільйон «лайків», то Дмитро все ж заведе сторінку в Інстаграм.