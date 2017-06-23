Дана Борисова назвала того, хто підсадив її на наркотики

Нещодавно Дана Борисова, яка зараз лікується від наркотичної залежності в Таїланді, стала головною героїнею шоу «Пусть говорят». У великому інтерв'ю вона зізналася в тому, що саме покійний Тіма Брік став першою людиною, яка дала їй спробувати наркотики.

Прохор Шаляпін, присутній в студії, спробував осадити Дану.

- Давай на всю країну скажемо, що він не має ніякого відношення до цього? - перервав він сповідь дівчини. Однак телеведуча продовжила наполягати на своєму. Тоді співак культурно з усіма розпрощався і покинув студію. Мама Тіми - Ірина Шевченко була в шоці від слів Борисової, адже після смерті сина їй видали висновок про результати розтину і в ньому написано, що в шлунку, печінці, крові і сечі Бріка не виявлено слідів заборонених речовин і їх похідних.

Дана Борисова наполягає на своєму, мовляв, Тіма Брік, говорив, ніби вона товста, і для того, щоб знову стати затребуваною на телебаченні їй слід схуднути. Під виглядом препарату для схуднення він, нібито, запропонував їй порошок.

- Дуже Тіму любила, люблю, обожнюю, але я, напевно, не дурепа. Розуміла, що якщо нюхаю щось, то це наркотик. Я була далека від цієї теми, а Тіма мені вбивав, що я товста, що треба худнути. Щоб домогтися чогось, мені треба бути мало не 42 кілограми. Я не жирна, але схудла з ним на сім кілограмів. Ми разом вживали! - стверджувала Дана.