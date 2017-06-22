Кім Кардашьян готова розлучитися з великою сумою грошей заради третьої дитини

Американська зірка готова розлучитися з великою сумою грошей заради третьої дитини. Кім Кардашьян зізнавалася, що чоловік Каньє Уест благає її про спадкоємців. Однак знаменитість вважала вагітність гіршим часом в житті.

Півтора роки тому зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян стала мамою вдруге. Вона народила чарівного сина Сейнта. Правда, через кілька місяців після появи на світ дитини, жінка зізналася, що її чоловік Каньє Уест вже мріє про третього спадкоємця. Також пара виховує чотирирічну дочку Норт. Однак ще давно Кім говорила про те, що більше не хоче терпіти муки пологів, а тому із задоволенням звернеться до послуг сурогатної матері.

Сьогодні стало відомо, що Кардашьян всерйоз зайнялася пошуком жінки, здатної виносити дитину. Як стало відомо закордонним ЗМІ, подружня пара звернеться в агентство, щоб їм підібрали сурогатну матір. За деякими відомостями, Кім і Каньє готові заплатити більше 68 тисяч доларів в якості першого внеску, а потім виплачувати по чотири з половиною тисячі щомісяця на весь період вагітності.

Від жінки зіркове подружжя зажадають відмовитися від алкоголю, сигарет і наркотиків на весь час виношування дитини. Також їй буде заборонено ходити в сауну, фарбувати волосся, пити не більше одного напою і відмовитися від сирої риби.

Сама Кардашьян з жахом згадує про вагітність. Вона зізнавалася, що їй було дуже важко під час пологів, а медики не стали вводити їй знеболювальне. Лікарі також виявили у Кім прирощення плаценти, що могло спровокувати кровотечу. Більш того, за час очікування другої дитини американська зірка поправилася на 27 кілограмів. Відразу після пологів вона почала посилено худнути за допомогою різних методик - дотримувалася дієти, ходила на масаж. Також подейкували, що вона робила ліпосакцію заради того, щоб відновити фігуру.

«Настав час сказати правду: вагітність - це найгірший час у моєму житті! Я абсолютно не насолоджуюся даним моментом і не розумію людей, яким це вдається. Ось у моєї мами і сестри Кортні добре виходило. Прапор їм в руки, а я цього не розумію», - заявляла Кім.