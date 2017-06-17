Актрису Олену Корикову звинуватили в алкоголізмі та хамській поведінці

За деякими даними, жінка перебуває в депресії після розриву з Сергієм Астаховим. Артистка перебралася в нову квартиру, яка знаходиться в Апрелівці. За словами сусідів, вона живе одна і ледве йде на контакт з іншими людьми.

Злі язики подейкують, що Олена почала випивати, так як її стали рідше запрошувати на головні ролі в кіно і театрі. До того ж, за деякою інформацією, у неї не складається особисте життя. «Старх» поспілкувався з колегою зірки Олександром Пашутіним. Актор прояснив ситуацію.

«Це маячня, я працював з Оленою, але не помічав за нею нічого такого. Я її обожнюю, люблю. Ми разом грали в театрі, я з нею ніколи не випивав. Це заздрісники поширюють чутки», - розповів Олександр.

Пашутін додав, що Корикова дуже добра і чуйна. Він розповів, що одного разу вони разом рятували кошеня, ходили з твариною до ветеринара, виходжували його. На думку актора, люди, котрі поширили інформацію про алкоголізм Олени, хотіли зіпсувати їй репутацію. «У мене навіть немає інтернету. Телевізор, кішка і телефон. Я не дивлюся, що там пишуть. Що про мене сказали Смоктуновський і Бондарчук, я знаю. А все інше мене не стосується», - пояснив актор.

Однак сусіди артистки вважають, що у Корикової жахливий характер. За їх словами, артистка грубить і грубіянить під час спілкування з іншими людьми.

«Олена часто влаштовувала гучні вечірки з гучною музикою, - розповів «СтарХіту» сусід актриси по під'їзду. - Була справа, що стукали в стіни, щоб вона припинила неподобство - шум, крики, музика. Але марно! А коли піднялися розбиратися, Корикова мало не з кулаками полізла битися. Кричала, істерила, мовляв, це їй постійно заважають спати. Жінка вона, звичайно, гарна, але сусідів за людей не вважає».