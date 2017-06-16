Психопат Панін кинув дочку в річку до голих чоловіків

Після того, як в мережі з'явилися ролики порнографічного характеру з його участю, громадськість підняла питання про позбавлення Паніна батьківських прав на 9-річну дочку Нюсю. У зв'язку з цим редактори програми вирішили запросити артиста в студію, щоб дізнатися його думку з цього приводу.

Юлія Юдінцева і Панін

Крім Паніна на шоу були присутні його колишня дружина Юлія Юдінцева з мамою, депутат Держдуми Оксана Пушкіна, Нюся, Микита Джигурда і дитячий психолог, яка до ефіру встигла поговорити з дівчинкою і дізнатися моторошні речі про поведінку її батька. Жінці вдалося розговорити Нюсю, і вона розповіла, що тато періодично бере її на свої «тусовки». Найбільше дівчинці запам'ятався випадок, коли Панін з одним із чоловіків взяли її за руки і за ноги, розгойдали і кинули в річку, де було багато голих чоловіків. Після цього, коли вони вже їхали додому, Панін запропонував дочці роздягнутися і голяка пройтися по Червоній площі.

Більш того, за словами дівчинки, вона неодноразово просила батька не влаштовувати сексуальні оргії, коли вона знаходиться в сусідній кімнаті. Варто відзначити, що поки говорила психолог, Панін демонстративно вдавав, що не чує її слів. Нагадаємо, зараз Олексій Панін, самостійно виховує дочку, яку більше року тому він викрав у своєї колишньої дружини Юлії Юдінцевої.