Коханого Дженніфер Лопес звинувачують в інтрижці з колишньою дівчиною

Кілька днів не вщухають розмови про те, що бойфренд співачки Дженніфер Лопес Алекс Родрігес обманював її і спілкувався зі своєю колишньою обраницею. Як повідомив один закордонний таблоїд, якась дівчина вимагає у екс-бейсболіста New York Yankees 600 тисяч доларів за своє мовчання.

За словами подруги Родрігеса, з якою він зустрічався деякий час в 2014 році, чоловік продовжив листуватися з нею навіть після того, як у нього зав'язалися серйозні стосунки з Лопес. За даними видань, екс-обраниця спортсмена неодноразово вимагала у нього великі суми грошей.

Деякі інсайдери стверджують, що Алекс Родрігес, стан якого оцінюють в $ 300 мільйонів, швидше за все заплатить гроші дівчині, щоб вона перестала набридати їх парі. За інформацією інших джерел, Родрігес збирається судитися з екс-коханоїю, пред'явивши їй звинувачення в шантажі і наклепі. В оточенні Лопес стверджують, що вона вірить в невинність спортсмена. У минулому Дженніфер також ставала жертвою подібних аферистів. Вона судилася з екс-чоловіком, офіціантом Оджані Ноа, який компрометував її «домашнім відео». Артистка прожила з чоловіком в шлюбі близько року (з лютого 1997 по січень 1998 року).

Нагадаємо, що про Родрігеса не раз ходили чутки. Подейкували, що його колишня дружина Синтія розповіла про нього багато компрометуючих фактів. Вона стверджувала, що він кинув її з дітьми, щоб спокійно гратися з коханками. Обранець Дженніфер Лопес зраджував дружині і нехтував дітьми

Дженніфер Лопес не бентежить минуле коханого. Вона стверджує, що щаслива поруч з ним. Артистка вже познайомила його з дітьми, Максом і Еммою, які народилися в шлюбі артистки з Марком Ентоні. Знайомі пари стверджують, що артистка готова до труднощів і абсолютно не ревнує обранця до інших жінок.

«Не хвилюйтеся за неї, - розповідають друзі актриси. - Вони з Алексом знайомі багато років, тому Джен в курсі, що він пихатий і любить жіночу увагу. Вона не виключає спільне майбутнє, але поки просто отримує задоволення від його компанії».