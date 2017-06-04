Пугачова і Галкін купили будинок на Кіпрі і отримали громадянство

Примадонна та її чоловік зовсім недавно оформили всі необхідні документи.

Тепер сім'я Алли Пугачової і Максима Галкіна може безперешкодно подорожувати в більш, ніж 167 країн світу і залишатися жити в декількох державах Євросоюзу. «Старх» ділиться ексклюзивними подробицями розкішного придбання зоряної пари.

Нещодавно Примадонна разом з чоловіком відвідали гостинний острів. Пара прилетіла на Кіпр не просто відпочити - Алла Пугачова і Максим Галкін офіційно є громадянами цієї країни. З листопада минулого року процедура отримання кіпрських паспортів сильно спростилася: щоб стати підданими, досить було вкласти в економіку держави від 2 млн євро замість необхідних раніше 5.

«Вже 25 травня в Нікосії Алла Борисівна і Максим отримали європейські паспорти, - розповідає адвокат Семен Погосян, який супроводжував пару і надавав їй юридичну допомогу. - Тепер у них обох подвійне громадянство. До столиці Кіпру подружжя прилетіло рано вранці, а пізно ввечері в цей же самий день вже вирушили назад в Москву. Дуже приємні люди, привітні, доброзичливі. До мене звернулися абсолютно несподівано - як я зрозумів, знайшли контакти в Інтернеті».

Пугачова і Галкін придбали на Кіпрі будинок на березі моря, інвестувавши в нього покладені за програмою гроші, тобто більше двох мільйонів євро. Два роки тому зоряна пара вже відпочивала на острові. Можливо, саме тоді подружжя і задумалися про покупку. Угода відбулася кілька місяців тому, після чого Алла Борисівна за допомогою своїх консультантів подала всі необхідні документи в Міністерство внутрішніх справ і Міністерство фінансів Кіпру.

Три місяці влада перевіряла надану інформацію, а після її схвалення Пугачова і Галкін приїхали на острів. Так вийшло, що урочистий день збігся з іншою важливою для цієї сім'ї датою - 25 травня святкувала свій день народження дочка Алли Борисівни Крістіна Орбакайте. А буквально через тиждень дія спеціальної програми закінчилася - співачка з чоловіком стали одними з останніх інвесторів, які отримали паспорти за такою схемою.

«Маючи громадянство Кіпру, а значить і Євросоюзу, всі члени сім'ї Пугачової можуть безперешкодно поїхати пожити рік, два або взагалі залишитися назавжди в одній з 48 країн світу, - продовжує Погосян. - І подорожувати без віз більш, ніж у 167 державах, у тому числі Великобританію, Австралію».

До речі, кіпрський паспорт видається довічно, а діти пари зможуть отримати громадянство у спадок. Відзначити подію Алла і Максим вирішили в одному з кращих рибних ресторанів Нікосії - «піксиди».

«Вони пробули у нас близько двох годин, - розповіла Катаріна, менеджер закладу. - Компанія була велика - 8 осіб. Найбільше гостям сподобався наш фірмовий рибний суп від шефа Петроса. Потім спробували тарамасалата, тахини, дип з маслин, традиційні кіпрські зелені оливки і, звичайно, грецький салат. Залишилися задоволені».

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