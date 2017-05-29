Бен Стіллер і Крістін Тейлор розлучаються

ЗМІ повідомляють про те, що голлівудський актор і режисер Бен Стіллер розлучається зі своєю дружиною, актрисою Крістін Тейлор. Пара прожила разом 17 років. Як зазначається в спільній заяві артистів, вони розлучаються полюбовно і планують зберегти хороші відносини. У пари двоє неповнолітніх дітей - Елла Олівія, яка народилася в 2002 року, і Квінлен Демпсі, що з'явився на світ в 2005-му. Згідно з заявою Стіллера і Тейлор, спільне виховання дітей залишиться їх пріоритетом.

Нагадаємо, Стіллер познайомився з майбутньою дружиною на знімальному майданчику картини «Heat Vision and Jack». У травні 2000 року вони одружилися. Ще тричі актори знімалися в одних і тих же картинах.